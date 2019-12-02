طالب من "القدس المفتوحة" يحصل على براءة اختراع عن "آلة زراعية بيئة متكاملة"

رام الله - دنيا الوطنحصل الطالب في جامعة القدس المفتوحة بفرع جنين محمود يوسف احمد مساعيد أحد طلبة كلية الزراعة تخصص انتاج نباتي والوقاية، على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، عن اختراعه الذي يحمل اسم " الآلة الزراعية البيئية المتكاملة"وتقوم الآلة الزراعية البيئية المتكاملة بأكثر من وظيفة في الوقت نفسه، حيث توفر الوقت والجهد، وتزيد من الإنتاجية لمساحة الأرض، وتوفر الحل لأهم المشاكل الزراعية، منها: الملوحة، والتلوث من بقايا البلاستيك في الأرض، والحجارة التي تعيق العمليات الزراعية، حيث يمكن الاستفادة من الآلة، للقيام بأكثر من وظيفة إذ أن أجزاءها سهلة الفك والتركيبوتقوم الآلة بعملية حراثة وتحضير (فرم) التربة للبدء بعملية الزراعة، وتعمل على جمع البلاستيك من الأرض الزراعية، وتسوية التربة وحدلها (دحل التربة ورصها)، ووضع شبكة الري بطرق ميكانيكية وغير ميكانيكية، كما تستخدم في عملية زراعة المحصول بطريقة تزيد من الانتاجية، ويمكن شبك الآلة على جرار زراعي، حيث استخدمت في زراعة محصول الذرة.والطالب مساعيد مستوى سنة ثالثة في كلية الزراعة وهو من سكان قرية الجفتلك في الأغوار الفلسطينية وملتحق بكلية الزراعة في فرع جنين، ويعمل إلى جانب دراسته في مهنة الزراعة في أرضه.