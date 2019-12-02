لابيد: نتنياهو لم يقدم أي تنازل من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية





وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن كل ما يريده إنقاذ نفسه من المحاكمة، موضحاً أن تشبث نتنياهو بتولي منصب رئيس الوزراء بعد تقديمه إلى العدالة وباستمرار التحالف مع باقي أحزاب اليمين والأحزاب الدينية يعني أنه غير معني فعليًا بشراكة مع (أزرق أبيض).



وكان حزب (الليكود) قد أصدر بياناً الليلة الماضية جاء فيه أنه وافق على تقديم تنازلات جوهرية خلال المفاوضات الائتلافية غير أن لبيد يسعى إلى إجهاض تشكيل حكومة وحدة وطنية.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المشترك لحزب (أزرق أبيض): يائير لابيد: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لم يقدم أي تنازل من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية.