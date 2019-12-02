هنية يغادر قطاع غزة متوجهاً للعاصمة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
غادر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، قطاع غزة، متوجها للعاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين المصريين، عبر معبر رفح البري.
غادر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، قطاع غزة، متوجها للعاصمة المصرية، القاهرة، في زيارة يلتقي خلالها المسؤولين المصريين، عبر معبر رفح البري.
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأحد، أن هنية يزور العاصمة الروسية موسكو، بعد أن يجري مباحثات في القاهرة.
وكان وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، وصل القاهرة أيضا اليوم، على رأس وفد كبير من أعضاء المكتب السياسي في الخارج وغزة.
يتبع..
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