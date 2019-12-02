هنية يغادر قطاع غزة متوجهاً للعاصمة المصرية





وكان وفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، وصل القاهرة أيضا اليوم، على رأس وفد كبير من أعضاء المكتب السياسي في الخارج وغزة.





يتبع..

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الأحد، أن هنية يزور العاصمة الروسية موسكو، بعد أن يجري مباحثات في القاهرة.