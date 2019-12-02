عاجل

  • مجلس الوزراء يصادق على موازنة لتحديث وتطوير نظم أنظمة وقواعد البيانات بوزارة النقل

  • مجلس الوزراء يصاق على افتتاح مكتب لوزارة النقل والمواصلات في ضاحية الريحان برامالله

شؤون فلسطينية

شاهد: سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على مبانٍ وسط الخليل

شاهد: سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على مبانٍ وسط الخليل
سلطات الاحتلال في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شفوياً، صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن جنود وضباط الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.


 



أخبار ذات صلة

هنية يغادر قطاع غزة متوجهاً للعاصمة المصرية

هنية يغادر قطاع غزة متوجهاً للعاصمة المصرية

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

المالكي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال

المالكي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

الزعنون يدعو لعدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي

الزعنون يدعو لعدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي

الأسيران زهران والهندي يدخلان الشهر الثالث على التوالي بإضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران زهران والهندي يدخلان الشهر الثالث على التوالي بإضرابهما المفتوح عن الطعام

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة &#34;ممنوعة من العرض&#34; في حفل زفافها

شيماء سيف تنشر صورة "ممنوعة من العرض" في حفل زفافها

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

الشيخوخة تقسو على رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها

الشيخوخة تقسو على رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ&#34;كرسي&#34; في حفله

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ"كرسي" في حفله

عربي

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق