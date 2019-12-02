شاهد: سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على مبانٍ وسط الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شفوياً، صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن جنود وضباط الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.
أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شفوياً، صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن جنود وضباط الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.
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