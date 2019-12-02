شاهد: سلطات الاحتلال تنوي الاستيلاء على مبانٍ وسط الخليل















رام الله - دنيا الوطنأمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شفوياً، صاحب محل تجاري قرب الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، بإغلاق بوابته الحديدية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن جنود وضباط الاحتلال أمروا مالك المحل، بإغلاق بوابته الحديدية، تمهيدا للاستيلاء عليه، وعلى منازل وحظائر في محيطه، كانت قوات الاحتلال أبلغت أصحابها سابقا، بإغلاقها وهي لمواطنين من عائلتي الشريف وقفيشة.