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شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يقر بتهمة وينفي الأخرى

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يقر بتهمة وينفي الأخرى
رام الله - دنيا الوطن
عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، محاكمة علنية لإسرائيلي تسلل إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وترأس الجلسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي مبيضين، وتمت قراءة لائحة الاتهام على الإسرائيلي الموجهة له وسؤاله إذا كان مذنبا أم لا".

وأسندت المحكمة إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي "حشيش" خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، والتهم الثانية جرم دخول أراضي الأردن بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة (153) مكرر من قانون العقوبات العام رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفق ما أورده تلفزيون "المملكة" الأردني الحكومي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وأضافت المحكمة أن المتهم اجتاز في 29 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، الحد الفاصل بين الأردن قادما من إسرائيل، وتم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة أم سدرة، وألقي القبض عليه من قبل القوات المسلحة.

"بتفتيشه ضبط بحوزته سيجارة من مادة ماريغوانا المخدرة لغايات تعاطيها ومبلغ فترة يبلغ 421 دولارا أميركيا، و27.190 ألف شيكل بداخل حقيبة بحوزته وعلى اثر لك جرت الملاحقة"، وفق المحكمة.

رئيس المحكمة طلب شهود إثبات في جلسة قرر موعدها يوم غد الثلاثاء، "لعدم اعتراف الإسرائيلي بتهمة التعاطي".

المتهم الإسرائيلي، قال، خلال المحاكمة، إنه "غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، ومذنب في دخول الأردن بطريقة غير شرعية".

وبين المتهم أنه "وصل الحدود إلى برفقة صديقه في مركبة خاصة ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير لوحده مشيا على الأقدام، واجتاز الحدود".

"بعد دخولي الأردن، أوقفني عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وألقي القبض علي وعثروا بحوزتي المبلغ المالي المذكور وسيجارة ماريغوانا"، بحسب الإسرائيلي.

وشهدت الجلسة تواجدا أمنيا كثيفا حول مبنى المحكمة وحول القفص الذي دخله المتهم الإسرائيلي الساعة 10:50 ظهرا، وتواجد شخص في المحكمة لتقديم ترجمة بين المتهم وهيئة المحكمة، ولم يتواجد أي محامي للدفاع عن المتهم.

 


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