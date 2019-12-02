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شؤون فلسطينية

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال
اوضح د.يوسف التكروري مدير عام المستشفى ان تطوير الخدمات الطبية واستحداث خدمات جديدة واستقطاب الكفاءات ما هو إلا تجسيدا لرؤية القيادة الفلسطينية بالانفكاك عن الاحتلال وتماشيا مع قرار توطين الخدمات الطبية وضمن الخطة التطويرية المقرة من الهيئة الادارية .

وقدم التكروري شكره لوزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة ومدير دائرة العلاج بالخارج هيثم الهدري لاهتمامهم ومتابعتهم لحالات جراحة قلب الاطفال علما بان جميع هذه الحالات يتم تغطية تكاليف علاجها من قبل وزارة الصحة .

من جانبه أبدى علي ابو فارة اخصائي جراحة قلب الاطفال سعادته بانطلاق هذه الخدمة للأطفال المرضى وحديثي الولادة المصابين بتشوهات خلقية في القلب لما سيكون له الأثر الإيجابي بتخفيف المعاناة على الأهالي ،وبين أن العمليات التي تم إجراؤها هي

*1.5 years old boy weight 11kg

Diagnosis: vascular ring: double aortic arch with sever compression to the trachea and esophagus symptomatic by stridor and dysphagea.

Operation: vascular ring release in left thoracotomy

*Second case: two month old baby 4,600 kg W

This baby has multiple anomalies: anal atresia‚ single kidney‚tracheo malacia...

Diagnosis: Tetralogy of Fallout TOF and double aortic arch (vascular ring)

Patient symptomatic by cyanosis and stridor

Operated in sternotomy

Complete repair of TOF and release of the vascular ring

من جهة اخرى اوضح التكروري ان الجزء الاصعب في هذا المشروع هو بناء الفريق الطبي وتدريب الطواقم التمريضية ونحن نفتخر بطاقمنا الذي عمل وتحمل ووصل الليل بالنهار لانجاح المشروع وهذا يأتي ضمن الخطة التطويرية التي تطبقها إدارة المستشفى من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية.

من جانبه اوضح محمد اسكافي اخصائي العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة ان العناية والمتابعة لما بعد العملية هو جزء اساسي في العلاج خاصة ان الادوية العلاجية والأجهزة التنفسية يتم احتسابها بناء على عدة معايير اهمها وزن الطفل وهذا ليس بالأمر السهل .

السيد شادي سلمي رئيس تمريض قسم العناية القلبية المركزة للأطفال بين ان طاقم القسم خضع لدورات تدريبية عديدة من أجل اكتساب الخبرة وصقل المهارات وهو جاهز للتعامل مع جميع الحالات وأوضح أن الأطفال غادروا المستشفى .

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