شؤون فلسطينية

المالكي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال

المالكي يطالب الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الاثنين، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تطورات الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة في ظل ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاستيطان، واستغلال الحكومة الاسرائيلية لذلك من خلال بدء اتخاذ إجراءات غير قانونية من شأنها الإسراع في تنفيذ ضم غور الأردن.

كما بحث معها، إلى جانب الاستيطان، قضية الإهمال الطبي المتعمد والممنهج للأسرى الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والذي أدى قبل أيام إلى استشهاد الأسير سامي أبو دياك، والوضع الصحي الحرج الذي يمر به الأسيران أحمد زهران، ومصعب الهندي.
 
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية التي تنعقد اليوم ولغاية السابع من الشهر الجاري، في العاصمة الهولندية لاهاي. بحسب وكالة وفا.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة بضرورة فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري ومستعجل في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم مستمره بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتلك التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بشأن "شرعية" المستوطنات التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الوزير المالكي يترأس الوفد المشارك في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء والذي يضم في عضويته سفيرة دولة فلسطين وممثلتها الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية روان سليمان، ومدير إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والسفير رأفت بدران.

أخبار ذات صلة

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

نتنياهو: لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع غزة طالما استمر &#34;تنقيط الصواريخ&#34;

نتنياهو: لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع غزة طالما استمر "تنقيط الصواريخ"

الجهاد الإسلامي: وفد كبير من الحركة برئاسة النخالة يصل للقاهرة اليوم

الجهاد الإسلامي: وفد كبير من الحركة برئاسة النخالة يصل للقاهرة اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

المستشفى الاهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الاطفال

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

الزعنون يدعو لعدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي

الزعنون يدعو لعدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي

الأسيران زهران والهندي يدخلان الشهر الثالث على التوالي بإضرابهما المفتوح عن الطعام

الأسيران زهران والهندي يدخلان الشهر الثالث على التوالي بإضرابهما المفتوح عن الطعام

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة &#34;ممنوعة من العرض&#34; في حفل زفافها

شيماء سيف تنشر صورة "ممنوعة من العرض" في حفل زفافها

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

الشيخوخة تقسو على رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها

الشيخوخة تقسو على رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ&#34;كرسي&#34; في حفله

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ"كرسي" في حفله

عربي

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

مصرع 13 باكستانياً في حريق منزل غرب الأردن

مصرع 13 باكستانياً في حريق منزل غرب الأردن