حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

مسيرات العودة - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، أن مسيرات العودة وكسر الحصار نموذج ناجح ومهم في الوحدة والشراكة.



وقال في تصريح صحفي يوم الإثنين: "إننا اليوم أحوج ما نكون إلى المحافظة على هذه الوحدة والشراكة والإدارة الجماعية الحكيمة والقوية لهذا الفعل الشعبي والوطني النضالي والمقاوم في مواجهة الاحتلال ومخططاته وانتهاكاته، وحتى تحقق المسيرات أهدافها".



وأشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي وسيلة وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات المقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، شكّل بها شعبنا وفصائله في الهيئة الوطنية، ومن خلفهم المقاومة الباسلة نموذجًا ناجحًا ومهمًا في الوحدة والشراكة وأهمية القرار الوطني المسؤول في محطة مهمة وصعبة من محطات الصراع الطويل مع العدو الإسرائيلي .



وشدد المتحدث باسم حركة حماس، على أن إطلاق اسم "المسيرة مستمرة " على الجمعة ال83 من مسيرات العودة وكسر الحصار تأكيد بأن قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على مواصلة الطريق التي تسلح بها أبناء شعبنا وأهلنا في غزة، لن يستطيع كائن من كان أن يكسرها أو ينال منها.