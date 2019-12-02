عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، أن الجرائم التي يمارسها قطعان المستوطنين بحماية كاملة من من جنود الاحتلال، ما هي الا نتيجة لسياسات إدارة الرئيس ترامب ونتنياهو.



جاء ذلك، خلال زيارة قام بها لعائلة بصير في بلدة الطيبة شرقي محافظة رام الله والبيرة، حيث اطلع على ما قامت به مجموعة من قطعان المستوطنيين، والتي اعتدت على البلدة، وقامت بحرق سيارة لعائلة مكونة من زوجين شابين وطفلتيهما.



وقال عريقات: "حمداً لله، أن السيارة لم تنفجر، وإلا لكانت حدثت كارثة، نتيجة لهذه الجريمة النكراء.



وأشاد بجماهير شعبنا المناضل، والذي يقاوم تغول المستوطنين بدعم وحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي في الكثير من القرى والبلدات والمدن، التي تستهدف بشكل يومي، وتخط على جدران بيوتها ومركباتها شعارات عنصرية، وتعطب المركبات، وتقطع الأشجار، وتحرق المزروعات.



رام الله - دنيا الوطن