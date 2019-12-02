شؤون فلسطينية

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)
رام الله - دنيا الوطن
تنقل أكثر من 147 ألف مواطن ومواطنة وزائر، عبر (معبر الكرامة) خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما أوقفت الشرطة 559 مطلوباً جنائياً.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (76491) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (70955) شخصاً، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة.

وأشارت إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (559) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية، على اختلاف تقسيماتها.

وأضافت: "أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود، قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (36) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (50) مواطناً خلال الفترة نفسها، بحجة الأسباب الأمنية".

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