الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العمل بشق شارع استيطاني شمال غرب رام الله

طريق استيطاني - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، العمل في شق شارع استيطاني على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.



وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، بأن مجموعة من جرافات وآليات الاحتلال، وبرفقة عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه، شرعوا باستكمال شق شارع استيطاني، تمهيداً لتعبيده لاحقاً.



وذكر صباح، أن الشارع يبلغ طوله أكثر من كيلو مترين، وتم شقه قبل ستة أشهر، ليربط مستوطنة (نبيتسوف) بالقرب من قرية ام صفا، باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيداً للاستيلاء على باقي أراضي أم صفا، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر، أن قرية أم صفا، قد تعرضت خلال موسم الزيتون، لأكثر من 25 اعتداءً من المستوطنين في المنطقة المذكورة.