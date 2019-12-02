نتنياهو: لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع غزة طالما استمر "تنقيط الصواريخ"

إطلاق صواريخ - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه لن تكون هناك تهدئة طويلة الأمد مع غزة، طالما استمر تنقيط الصواريخ.



وأضاف في تصريحات نقلها موقع (والا) الإسرائيلي: "سنضع حداً لهذا، لدينا خطط عملياتية مفاجئة".



يشار إلى أنه منذ أن بدأت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 من آذار/ مارس عام 2018، يشهد قطاع غزة بين الفينة والأخرى، إطلاق صواريخ على إسرائيل، بشكل يُطلق عليه "تنقيط الصواريخ".



ولا يُعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ، فيما يرد الجيش الإسرائيلي، بقصف عدة مواقع عسكرية تابعة لفصائل المقاومة.