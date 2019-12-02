دولي

موقع إسرائيلي: حال عدم منح نتنياهو الحصانة بغضون 30 يومًا سيَمثُل للمحاكمة

موقع إسرائيلي: حال عدم منح نتنياهو الحصانة بغضون 30 يومًا سيَمثُل للمحاكمة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
سلّم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت  رئيس (كنيست)، يولي إدلشتاين، لائحة اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 

وقال موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي: إنه إذا لم يتم منحه الحصانة في غضون 30 يومًا، سيمثل للمحاكمة في محكمة القدس.

ويواجه نتنياهو اتهامات، من قبل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، بخيانة الأمانة والتحايل، وتلقي الرشوة، ووفق القانون الإسرائيلي، فإنه في حال حصل نتنياهو على الحصانة في (كنيست) فلا يمكن أن تتم محاكمته.

وكان عضو القائمة المشتركة في إسرائيل، أحمد الطيبي، أكد في تصريحات لـ"دنيا الوطن"، أن القائمة، ستعارض منح الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

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