الجهاد الإسلامي: وفد كبير من الحركة برئاسة النخالة يصل للقاهرة اليوم

وفد من حركة الجهاد في زيارة للقاهرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن وفداً كبيراً من الحركة، على رأسه الأمين العام، زياد النخالة، سيصل اليوم إلى القاهرة، بدعوة مصرية كريمة، لإجراء عدد من اللقاءات المهمة.



وقالت الحركة في بيان لها: إنه من المقرر، أن يعقد المكتب السياسي للحركة، اجتماعاته الدورية، برئاسة الأخ الأمين العام.



وأشارت إلى أن أعضاء المكتب السياسي، وعدداً من قيادات الحركة بقطاع غزة، غادروا ظهر اليوم؛ للمشاركة في اللقاءات المزمع عقدها بالقاهرة.