شؤون فلسطينية

انتخاب فلسطين عضواً بالمكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء بالجنائية الدولية

انتخاب فلسطين عضواً بالمكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء بالجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الاثنين: إن جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، انتخبت دولة فلسطين بالإجماع، عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعاتها المنعقدة حالياً في العاصمة الهولندية امستردام.

وأوضح المالكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن من مهام هذا المكتب، الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما، وحث الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المنوطة بها بموجب ميثاق روما الأساسي.

وشدّد على أهمية انتخاب دولة فلسطين في عضوية مكتب جمعية الدول الأعضاء، كإنجاز جديد، يُضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية، تنفيذاً لتعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

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