شاهد: (الرز باللبن) و(شوربة سيدنا إبراهيم) لمقاومة الاحتلال بالحرم الإبراهيمي





هذا بالإضافة لاحتفالات صغيرة، تتخللها الأناشيد الإسلامية، والقرع على الدف، وسط ترديد المواطنين لكلمات الأغاني، والتفاعل بشكل جميل مع الحدث.































خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيريمارس الفلسطينيون، منذ فجر التاريخ، كافة أشكال النضال، سواء المسلح أو الشعبي، وبأشكاله المختلفة، وقد اتسمت كل مرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني، بتقدم أحد الأشكال على الآخر، وأحياناً تعايشت أشكال نضالية مختلفة في نفس المرحلة.وحديثاً، ابتكرت مدينة (الخليل) شكلاً جديداً بمذاق مميز للمقاومة الشعبية، عبر دعوات من حركة (فتح) للمواطنين، بالقدوم لصلاة الفجر كل يوم جمعة في الحرم الإبرهيمي، لتثبيت الحق الفلسطيني، ومواجهة الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للحرم الإبراهيمي، التي تهدف لفرض واقع جديد، وطمس المعالم الإسلامية.ولتشجيع المواطنين على القدوم للصلاة في الحرم الإبراهيمي يومياً، وبالأخص فجر يوم الجمعة، يتم توزيع (شوربة سيدنا إبراهيم) و(الرز باللبن) على المصلين بعد الصلاة.و"شوربة سيدنا إبراهيم" وهي عبارة عن حساء مكون من"القمح المجروش"، تقدمه (تكية) سيدنا إبراهيم لأهالي الخليل الفقراء والأغنياء بشكل مجاني على مدار العام، البعض يتناولها لطعمها اللذيذ، والبعض الآخر للتبرك بها.ونشر الموقع الخاص بـ (الحرم الإبراهيمي) عبر (فيسبوك) صوراً، تُظهر مصلين خلال صلاة فجر يوم الجمعة، والذين فاق عددهم 1500 مصلي، مشيراً إلى أن العدد في ازدياد مستمر.