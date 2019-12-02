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بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب
انقلاب حافلة في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
لقي 17 شخصاً مصرعهم، اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب حافلة شمال المغرب.

وذكرت تقارير إخبارية، أن 17 شخصاً، لقوا حتفهم، وأصيب نحو 40 آخرون بجروح في حادث انقلاب حافلة شمال البلاد، بحسب  ما أفاد مسؤول بوزارة الصحة المغربية.

ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين في قرية قريبة من مدينة تازة، حسبما أعلنت السلطات المحلية، التي أشارت في البداية إلى مقتل ثمانية أشخاص فقط، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان 24 شخصاً، لقوا مصرعهم، أمس الأحد، إثر انقلاب حافلة تُقل ركاباً معظمهم طلبة في تونس.

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