الزعنون يدعو لعدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، إلى عدم الانخداع بالمشاريع الأمريكية، والتراجع عن إقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة، الذي تعتبره إدارة ترامب، جزءاً من الحل الإنساني للقضية الفلسطينية، بديلاً عن الحل السياسي.



وقال الزعنون، في تصريح صحفي، أصدره اليوم الاثنين: إن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في قطاع غزة، يحمل في ثناياه مخاطر كبيرة على وحدة أراضي دولة فلسطين، ومن شأنه إطالة أمد الانقسام، خاصة في هذه الأوقات التي يتجه فيها الكل الوطني الفلسطيني، نحو طي صفحته السوداء.



وأكد الزعنون، إن إدارة ترامب الشريكة للاحتلال في كل سياساته وقراراته، لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، ولن يأتي منها سوى المزيد من الشر والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف الزعنون، إن الإدارة الأمريكية، منذ قدوم ترامب وفريقه الصهيوني، تسعى دائماً لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني في العودة، وإقامة الدولة بعاصمتها القدس، وقد أثبتت ذلك من خلال قراراتها المؤيدة والداعمة للاحتلال والاستيطان.