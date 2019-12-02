النائب العام يبحث التعاون المشترك مع سفارة سلطنة عُمان

حيث قدم النائب العام، لمحة حول رؤية النيابة العامة الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون، وأهمية المضي قدماً في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، بما يُسهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني، والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع.



وأكد الخطيب، خلال اللقاء، على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالدعم الذي تقدمه سلطنة عمان لفلسطين في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.



من جانبه، أشاد العميري بدور النيابة العامة الفعال في سيادة القانون، وسعيها المستمر في المضي قدماً نحو تعزيز علاقاتها بمثيلاتها في الدول العربية، في إطار تعزيز دورها بملاحقة مختلف الجرائم.



رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، صباح اليوم الاثنين، بالقائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان، السيد سالم العميري، بحضور مساعد النائب العام، الأستاذ ياسر حماد؛ لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات القضائية بين البلدين.