حمد تلتقي وفداً إيطالياً رفيع المستوى

بحثت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإيطالية مارينا سيريني، والقنصل الإيطالي فابيو سوكولوتشي، والوفد المرافق، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.





وأشادت حمد بالعلاقات التاريخية، التي تربط بين الشعبين والبلدين، مثمنةً الدعم الإيطالي الدائم للشعب الفلسطيني، ووقوفهم إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والسلام العادل، في كافة المحافل الدولية والإقليمية.





ثم قدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين، التي تهدف لتعزيز المساواة، وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومناهضة العنف ضد المرأة، ووحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية، ومراكز تواصل في المحافظات؛ لتقديم الخدمة المباشرة للنساء.





وتحدثت حمد عن أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع الشركاء، ومنها إطلاق المرصد الوطني لرصد العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز عمل الشبكة الإعلامية لنشر الوعي، وإنشاء نظام وطني للمتابعة والتقييم، وبناء قدرات الوزارات حول التخطيط التشاركي والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإحياء فعاليات يوم المرأة الفلسطينية، والثامن من آذار/ مارس، وحملة مناهضة العنف، وتطوير المنتجات النسوية وترويجها محلياً وإقليمياً.





بدورها، أعربت سيريني عن سعادتها بهذا اللقاء المهم، الذي اطلعت خلاله على إنجازات الوزارة، مؤكدةً استعدادها لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة والتسهيلات؛ لاستمرار الدعم المقدم من قبل الحكومة الإيطالية لقضايا المرأة.

رام الله - دنيا الوطن