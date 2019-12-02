المالكي يلقي كلمة فلسطين باجتماع الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم



وأشارت يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إلى لقاء المالكي اليوم، بالمدعية العامة فاتو بن سودا؛ لمناقشة فتح التحقيق في جرائم الاحتلال، وأين وصل قراراها بالخصوص.





إلى ذلك، من المقرر، أن يجتمع وزير الخارجية مع أعضاء من البرلمان الهولندي؛ لاستعراض آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القرار الأخير حول مقاطعة منتجات المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنيلقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. رياض المالكي، كلمة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، بحضور دولي واسع في لاهاي، حسبما أكدت سفيرة فلسطين في هولندا، روان يوسف.