المالكي يلقي كلمة فلسطين باجتماع الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يلقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. رياض المالكي، كلمة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، بحضور دولي واسع في لاهاي، حسبما أكدت سفيرة فلسطين في هولندا، روان يوسف.
وأشارت يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إلى لقاء المالكي اليوم، بالمدعية العامة فاتو بن سودا؛ لمناقشة فتح التحقيق في جرائم الاحتلال، وأين وصل قراراها بالخصوص.
يلقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. رياض المالكي، كلمة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، بحضور دولي واسع في لاهاي، حسبما أكدت سفيرة فلسطين في هولندا، روان يوسف.
وأشارت يوسف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، إلى لقاء المالكي اليوم، بالمدعية العامة فاتو بن سودا؛ لمناقشة فتح التحقيق في جرائم الاحتلال، وأين وصل قراراها بالخصوص.
إلى ذلك، من المقرر، أن يجتمع وزير الخارجية مع أعضاء من البرلمان الهولندي؛ لاستعراض آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القرار الأخير حول مقاطعة منتجات المستوطنات.
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