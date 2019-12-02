الفرا: الاتحاد الأوروبي اعتمد بنداً يتعلق بدعم (أونروا) والمؤسسات الفلسطينية



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية الجديدة، ستتولى مهامها اليوم، وستستمر على نفس النهج السابق للاتحاد.





وأشار الفرا إلى أن الاتحاد، اعتمد بنداً يتعلق بدعم وكالة (أونروا)، والمؤسسات الفلسطينية، رغم المحاولات لوقف هذا الدعم.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، حول رفض سياسة الاحتلال الاستيطانية وعدم شرعيتها، مضيفاً أن جميع دول الاتحاد، تؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطين على مبدأ حل الدولتين.