الفرا: الاتحاد الأوروبي اعتمد بنداً يتعلق بدعم (أونروا) والمؤسسات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، حول رفض سياسة الاحتلال الاستيطانية وعدم شرعيتها، مضيفاً أن جميع دول الاتحاد، تؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطين على مبدأ حل الدولتين.
وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية الجديدة، ستتولى مهامها اليوم، وستستمر على نفس النهج السابق للاتحاد.
أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، حول رفض سياسة الاحتلال الاستيطانية وعدم شرعيتها، مضيفاً أن جميع دول الاتحاد، تؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطين على مبدأ حل الدولتين.
وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية الجديدة، ستتولى مهامها اليوم، وستستمر على نفس النهج السابق للاتحاد.
وأشار الفرا إلى أن الاتحاد، اعتمد بنداً يتعلق بدعم وكالة (أونروا)، والمؤسسات الفلسطينية، رغم المحاولات لوقف هذا الدعم.
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