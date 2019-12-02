حماس: إنشاء الاحتلال لحي استيطاني جديد بالخليل سياسة ممنهجة لتهويد المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، ماهر عبيد، تعقيباً على قرار وزير جيش الاحتلال، إنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل: إن إنشاء حكومة الاحتلال لحي استيطاني جديد في مدينة الخليل، يأتي ضمن سياسة ممنهجة مارستها حكومات الاحتلال في تهويد قلب المدينة التاريخي، وفق رواياتهم الدينية التلمودية.



وأكد، أن سياسة الأمر الواقع، التي تقوم بها حكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، تؤكد على أن هناك خطة ممنهجة للسيطرة على الأرض، وتهديد حياة أبناء شعبنا، عبر الاعتداءات التي أصبحت تطال القرى والطرقات في الضفة المحتلة.



ودعا المواطنين في مدينة الخليل؛ لمواصلة حراكهم ورباطهم في البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، وتكثيف المشاركة الحاشدة في أداء الصلوات فيه، وإرسال رسالة واضحة لقادة الاحتلال أن تاريخ الخليل، سيبقى عربياً إسلامياً.



وأضاف: نقول لقادة الاحتلال: إن تاريخكم المزور، الذي تحاولون بناءه في الضفة، مصيره مثل حجارتكم المزورة في بلدة الخليل القديمة، التي سقطت بأيدي شباب فلسطين، وكل ما تقومون به مصيره للزوال، بسواعد أبناء شعبنا.