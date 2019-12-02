مصرع 13 شخصاً و إصابة 913 في 1118 حادث سير الشهر الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 13 شخصاً مصرعهم، وأصيب 913 آخرون بجروح، جراء 1118 حادث سير، وقعت الشهر الماضي في الضفة الغربية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 1118 حادث سير، نتج عنها مصرع 13 شخصاً وإصابة 913 آخرين، وصفت 12 إصابة بالخطيرة و60 إصابة منهم بالمتوسطة، و841 بالطفيفة.



وأضافت، أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 50791 مركبة، وأنزلت عن الشارع 1232 مركبة، لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 22192 مخالفة مرورية، وحجزت 645 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 650 مركبة غير قانونية.