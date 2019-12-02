أجواء مُستقرة خلال الأيام المقبلة وتوقع بوصول منخفض نهاية الأسبوع

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خاص دنيا الوطن- حياة أبو عيادة

قال الراصد الجوي ليث العلامي: إن تأثير المنخفض الجوي السريع الذي ضرب البلاد منتصف الليلة الماضية، انتهى، وانحصر في الساعات الأولى من صباح اليوم، مضيفاً: أن اليومين المقبلين ستشهد البلد أجواء من الاستقرار وارتفاعاً نسبياً في درجة الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي.



وتوقع العلامي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن تتأثر البلاد بمنخفض جديد؛ إثر وصول كتلة هوائية باردة الخميس المقبل، مما يعطي الفرصة لتجدد سقوط الأمطار في مناطق واسعة، مشيراً إلى أن تأثيره سيكون سريعاً، ويستمر لساعات محدودة، وسينحسر نهاية اليوم، وستسمر بعدها الأجواء الباردة نسبياً حتى الجمعة.



وعن حالة الطقس، مطلع الأسبوع المقبل قال العلامي: إن التوقعات تشير إلى اندفاع كتلة هوائية باردة، وبالتالي ستتأثر البلاد بمنخفض جديد، وستعود الأمطار لتتساقط من جديد.