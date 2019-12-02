اشتية: الإغراءات الاقتصادية بغزة إجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة، بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها، كالمستشفى الميداني الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني، وتمرير لمشروع الحل الأمريكي.
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن استمرار إسرائيل في عزل قطاع غزة، بالحصار والإغراءات الاقتصادية وغيرها، كالمستشفى الميداني الأمريكي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني، وتمرير لمشروع الحل الأمريكي.
وفي سياق آخر، أكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، في رام الله، رفض الحكومة، المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية، خاصة في مدينتي القدس والخليل، وأنها ستفعل كل ما يمكن لوقفها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الانتخابات الفلسطينية، هي المدخل الأساسي والديمقراطي؛ لإنهاء الانقسام.
وهنأ أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم؛ لمناسبة بداية احتفالات الأعياد المجيدة، وقال: "لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة، وأن يرى أسرانا نور الحرية".
وهنأ أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم؛ لمناسبة بداية احتفالات الأعياد المجيدة، وقال: "لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة، وأن يرى أسرانا نور الحرية".
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