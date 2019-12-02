اشتية: الإغراءات الاقتصادية بغزة إجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني





وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الانتخابات الفلسطينية، هي المدخل الأساسي والديمقراطي؛ لإنهاء الانقسام.



وهنأ أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم؛ لمناسبة بداية احتفالات الأعياد المجيدة، وقال: "لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة، وأن يرى أسرانا نور الحرية".

وفي سياق آخر، أكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الاثنين، في رام الله، رفض الحكومة، المخططات الاستيطانية الإسرائيلية العدوانية، خاصة في مدينتي القدس والخليل، وأنها ستفعل كل ما يمكن لوقفها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).