الهيئة الوطنية تُعلن استمرار فعالياتها الجمعة المقبلة بعنوان (المسيرة مستمرة)



وأكدت الهيئة في بيانٍ لها، عقب اجتماعها الأسبوعي، استمرار فعالياتها بطابعها الشعبي والأدوات السلمية، لحين تحقيق مطالب المسيرة.



وطالبت الهيئة جماهير شعبنا بالمشاركين في المسيرات لتفويت الفرصة على العدو، مُحذرةً الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.



وتوجهت الهيئة، بالتحية إلى قوافل الشهداء الممتدة على امتداد وطننا المحتل، مُتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسيراتنا وأسرانا الأبطال.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، عن استمرار فعالياتها، بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الأوضاع الأمنية، ودعت جماهير شعبنا للمشاركة والواسعة في الجمعة المقبلة، جمعة (المسيرة مستمرة).