شؤون فلسطينية

أبو الرب: آلية تسجيل حجاج بيت الله الحرام تسير وفق الخطة الموضوعة

أبو الرب: آلية تسجيل حجاج بيت الله الحرام تسير وفق الخطة الموضوعة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب: إن آلية تسجيل حجاج المحافظات الشمالية لموسم حج 2020مـ / 1441هـ في التجمعات السكانية المعتمدة، تسير وفق الخطة الموضوعة، وسط إجراءات سهلة وسلسة، وإن التسجيل سيستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12-12- 2019 بكافة مديريات الأوقاف.

جاء هذا، خلال تفقده آلية تسجيل حجاج محافظة رام الله والبيرة في مقر مديرية أوقاف رام الله، يرافقه الوكيل المساعد للحج والعمرة، الشيخ سليم الأشقر، ومدير عام أوقاف رام الله، الشيخ وفيق علاوي، ومدير عام الشؤون الإدارية، احمد عباس، ومدير عام الأملاك الوقفية، محمود حمد.

وأوضح أبو الرب، أن الوزارة، قامت بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل الإلكترونية على البرنامج المخصص، بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وبين أبو الرب، أن الوزارة نظمت ورشة عمل سابقة للعاملين في تسجيل الحجاج، وتم تدريبهم على خطوات وآلية التسجيل الجديدة , وإطلاعهم على الشروط والقوانين التي أقرتها الوزارة لتسجيل المواطنين الراغبين بالحج وفق التعليمات الواردة من قبل وزارة الحج السعودية والمتفق عليها؛ لاستكمال معاملات سفر حجاج فلسطين، ووضع التأشيرات على جوازات سفرهم.

وأشار أبو الرب إلى أن بدء التسجيل للحج في هذا الوقت، وبشكل مبكر، سيعود بالفائدة على حجاج بيت الله الحرام، وخاصة اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني، بالإضافة إلى ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة.

وأكد أبو الرب، أنه وبتوجيهات من رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، فإن الوزارة تعمل جهدها من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام، سواء قبل بداية موسم الحج أو في خلاله من خلال تطوير آليات جديدة، تريح المواطن الفلسطيني الراغب بالحج.

واستمع أبو الرب خلال جولته التفقدية من المواطنين الراغبين بالتسجيل للحج  إلى بعض القضايا والظروف الخاصة، التي يمرون بها، واعداً بأن تبحث الوزارة جميع الحالات وفق القانون، وإجراءات التسجيل المتبعة.

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