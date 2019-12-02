الليكود: هدف نتنياهو ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، النقاب عن هدف المقترح الجديد، الذي عرضه حزب (الليكود)، على حزب (أزرق أبيض)، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.



وذكرت الصحيفة، أن مخطط حزب الليكود الجديد، يتضمن تشكيل حكومة وحدة، يكون نتنياهو أول من يتناوب عليها، لمدة نصف سنة فقط.



وقالت الصحيفة: "إن الهدف من ذلك، هو إعطاء فرصة لنتنياهو، لضم منطقة غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، خلال نصف سنة".



وأضافت: "إن المفاوضات بين الحزبين ما زالت متعثرة، بسبب قضية التناوب، وسعي كل طرف لضمان الالتزام باتفاق التناوب على رئاسة الحكومة".



وأشارت الصحيفة، إلى أن الليكود يتهم الرجل الثاني بحزب (أزرق أبيض)، يائير لبيد، بإفشال مفاوضات تشكيل الحكومة، بينما يتهم حزب (أزرق أبيض) نتنياهو بذلك.