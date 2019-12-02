دولي

وفاة أحد مؤسسي لواء (سايرت متكال) منفذ عملية خانيونس

وفاة أحد مؤسسي لواء (سايرت متكال) منفذ عملية خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بوفاة ابراهام دار، أحد مؤسسي لواء (سايرت متكال) اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 94 عاماً.

ولواء (سايرت متكال) هو الذي قاد عملية اقتحام منطقة شرق خانيونس، قبل عدة أشهر، والتي أسفرت عن مقتل الضابط فيه (م)، برصاص عناصر من كتائب القسام، الذين تصدوا لهم.

وقد اطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، على هذه العملية، اسم (حد السيف)، وقد استشهد فيها القيادي نور بركة، ومجموعة من عناصر القسام.

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