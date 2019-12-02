شؤون فلسطينية

التحالف الدولي لأسطول الحرية يُقرر الإبحار لغزة صيف 2020 لكسر الحصار

التحالف الدولي لأسطول الحرية يُقرر الإبحار لغزة صيف 2020 لكسر الحصار
رام الله - دنيا الوطن
قرر التحالف الدولي لأسطول الحرية، الإبحار مجدداً إلى قطاع غزة،صيف العام 2020 في محاولة جديدة لكسر الحصار، وتعبئة الرأي العام لكسر حاجز الصمت، تجاه استمرار هذه الجريمة، بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء هذا القرار بعد المداولات وقراءة الظروف السياسية والاحتياجات اللوجستية، في اجتماع استمر يومين في مدينة روتردام الهولندية، بحضور ممثلين عن المنظمات التضامنية العاملة لكسر الحصار، والمؤيدة للحقوق الفلسطينية، من عشر دول أوروبية ومن أمريكا وكندا ونيوزلندا.

وأعلن التحالف في بيان صدر عنه اليوم الاثنين 2-12-2019، أن الإبحار سيكون في شهر أيار/ مايو "الذكرى العاشرة للاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الأول، وسفينة (مافي مرمرة)، والذكرى الـ 12 لبدء تسيير سفن التحالف".

وأعرب التحالف عن القلق من استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، وما يترتب عليه من وضع إنساني خطير على سكان القطاع، داعياً أصحاب الضمائر الحية من جميع أنحاء العالم لدعم المهمة النبيلة، التي سيتم تنفيذها والمخصصة لدعم
حقوق أطفال غزة.

وقال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، الذي شارك في اجتماعات روتردام، إن مشروع التحالف لهذا العام، سيركز على آثار الحصار على الأطفال والشباب في غزة، ولدعم هذه الشريحة الاكبر في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإعداد للحملة الجديدة، سيرافقه تركيز إعلامي وتوعية حول جرائم الاحتلال بحق هذه الشريحة من الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وأكد بيراوي، استمرار جهود كسر الحصار والتعاون مع كل مؤسسات المجتمع المدني في غزة، وفي العالم لإنهائه، داعياً حركات التضامن ونشطاء حقوق الإنسان في العالم لبذل المزيد من الجهود؛ لتحقيق ذلك.

وقالت آن رايت من حملة السفينة الأمريكية إلى غزة: "إن أطفال غزة، يستحقون نفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في كل بلدان العالم".

وأوضحت، أن عدد الأطفال في غزة، يبلغ أكثر من مليون، وأنهم يشكلون أكثر من نصف سكان غزة، وهم محرومون من الحق في مستقبل عادل، بسبب الحصار غير القانوني، وبسبب الهجمات العسكرية المستمرة على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبتواطؤ من حكوماتنا". 

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