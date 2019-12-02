باليوم العالي لذوي الإعاقة: التنمية تَمنح 488 إعفاءً جمركياً وأجهزة بمليوني شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، على مواصلة سياساتها، الهادفة إلى تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية، واستثمار قدراتهم وتنميتها، وتدريبهم وتأهيلهم على إدارة المشاريع، ودمجهم في العملية التنموية.



وقال مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، أمين عنابي "في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي يُصادف غداً الثالث من كانون الأول/ ديسمبر: إنها قدمت ما قيمته مليوني شيكل من الأجهزة المساندة، التي تم توزيعها على ذوي الإعاقة، وشملت كراسي متحركة، وأطرافاً صناعية، وأجهزة طبية مساندة، وأجهزة لابتوب، وبلغت الإعفاءات الجمركية نحو 488 إعفاء منذ بداية العام حتى الآن، كما قدمت نحو 560 مشروع تمكين اقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة كمشاريع إنتاجية تنموية، تهدف لدمجهم بسوق العمل والإنتاج في المجتمع الفلسطيني".



وأشار عنابي إلى أن الوزارة وشركاءها، يعملون على استكمال مراجعة صيغة المسودة الرابعة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل عصري، يلبي احتياجات هذه الفئة، وذلك التزاماً بالاتفاقية الدولية والبرتوكول الاختياري، الذي وقعت عليه دولة فلسطين في العام 2014م، والذي يتضمن مجموعة من المواد، التي تؤكد على الجانب الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتابع عنابي: نحن كوزارة تنمية اجتماعية، نولي اهتماماً كبيراً وجهداً لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني، بتوفير خدمات مختلفة، وتعزيز الجانب الحقوقي في الأنظمة والقوانين التي نعمل بها.