"المواصفات والمقاييس" تُحدّث التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمُضافات الغذائية على الأغذية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس، عن تحديث ومراجعة التعليمات الفنية الإلزامية، الخاصة بالمضافات الغذائية على الأغذية، والتي تحمل الرقم (81/2019)، حيث تضع هذه التعليمات قواعد للمُضافات الغذائية المستخدمة في الأغذية، بهدف ضمان مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والمستهلك، وحماية مصالح المستهلكين والممارسات العادلة في تجارة الأغذية، وحماية البيئة.



جاء ذلك، بعد مصادقة وزير الاقصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس، خالد عسيلي، ووزيرة الصحة، مي الكيلة على هذه التعليمات، والبدء بسريان تنفيذها، على جميع الصناعات الغذائية، التي تستخدم المُضافات الغذائية.



وجرى صياغة وإعداد هذه التعليمات من قبل لجنة خاصة، تضم ممثلين عن جهات حكومية، وخاصة، وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس.



وأفاد حيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، أن المُضافات الغذائية: هي مواد ذات منشأ كيميائي (صناعي) أو طبيعي، تُضاف للأطعمة؛ لتؤدي أغراضاً معينة، كحفظها من التلوث وعوامل الفساد أو تستخدم كمواد ملونة أو منكهة أو مزيدة للكثافة، مضيفاً أن هذه التعليمات، تشتمل على قوائم استخدام المُضافات الغذائية المصادق عليها، وتبين شروط استخدام المضافات الغذائية في الأغذية، وتضع قواعد حول بيان المُضافات الغذائية التي تباع على هذا الأساس.



وتحدد القوانين الخاصة بالمُضافات الغذائية وتضع الضوابط لاستخدامها، وتحدد الكميات المسموح بها في المادة الغذائية، لمنع زيادة الكمية عن الحد المسموح به والمحدد في التعليمات لتجنب استهلاكها بنسب أعلى من الجرعة المسمح بها، والتي تؤدي إلى تأثيرات سلبية قد تظهر على صحة الإنسان، وبالإضافة إلى أضرار التلوث البيئي، الذي تلحقه صناعة المضافات من مواد حافظة وملونات إلى البيئة في كافة مراحل تصنيعها والنفايات التي تنشأ من عمليات التصنيع الكيميائي لها.



جاءت عملية التحديث لهذه التعليمات؛ لمتابعة التوافق مع المتطلبات الدولية في المجال، وكذلك انسجاماً مع توجهات المؤسسة في التشدد في استخدام المُضافات للأغذية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.



وأضاف حجة، بأن هذه التعليمات ستلغي اعتباراً من 1/1/2021 مجموعة التعليمات السابقة للمضافات الغذائية، والتي تحمل رقم (16-2016) الخاصة بالمواد المضافة المصرح باضافتها، والتعليمات الفنية رقم (17/2002) الخاصة بالمواد الملونة المضافة الى المنتوجات الغذائية، والتعليمات الفنية رقم (18-2007) الخاصة بالمواد المضافة الى المنتوجات الغذائية عدا المواد الملونة والمحليات، والتعليمات الفنية رقم (19-2007) الخاصة بالمحليات المصرح باستخدامها في المنتجات الغذائية، والتعليمات الفنية رقم (22-2008) الخاصة بالمواد الملونة إلى المنتوجات الغذائية.



وتهيب المؤسسة بالإخوة المنتجين والمستوردين بضرورة التواصل مع المؤسسة للاطلاع على التحديثات، حتى يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال فترة السماح المحددة في التعليمات.