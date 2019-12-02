شؤون فلسطينية

غداً.. صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر وباقي مستحقات أغسطس

غداً.. صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر وباقي مستحقات أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم غدٍ الثلاثاء.

وفي التفاصيل، أشارت الوزارة في تصريح لها عبر موقع (فيسبوك)، إلى أنه سيتم صرف راتب كامل عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالإضافة إلى كامل المستحقات المتبقية عن شهر آب/أغسطس.

وقالت الوزارة: "يبقى بذمة الحكومة متأخرات شهر أيلول/ سبتمبر فقط، وسيتم صرفها مع راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر".

أخبار ذات صلة

حماس: عملية (حد السيف) ستظل كابوسًا يُلاحق قادة الاحتلال

حماس: عملية (حد السيف) ستظل كابوسًا يُلاحق قادة الاحتلال

التحالف الدولي لأسطول الحرية يُقرر الإبحار لغزة صيف 2020 لكسر الحصار

التحالف الدولي لأسطول الحرية يُقرر الإبحار لغزة صيف 2020 لكسر الحصار

باليوم العالي لذوي الإعاقة: التنمية تَمنح 488 إعفاءً جمركياً وأجهزة بمليوني شيكل

باليوم العالي لذوي الإعاقة: التنمية تَمنح 488 إعفاءً جمركياً وأجهزة بمليوني شيكل

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تُحدّث التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمُضافات الغذائية على الأغذية

"المواصفات والمقاييس" تُحدّث التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمُضافات الغذائية على الأغذية

القناة السابعة: إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين بسلفيت دون إصابات

القناة السابعة: إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين بسلفيت دون إصابات

تيسير خالد يدعو لاستلهام دروس معركة البوابات الالكترونية في القدس

تيسير خالد يدعو لاستلهام دروس معركة البوابات الالكترونية في القدس

أبو مرزوق: المقاومة الفلسطينية جاهزة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

أبو مرزوق: المقاومة الفلسطينية جاهزة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

التحالف الدولي لأسطول الحرية يُقرر الإبحار لغزة صيف 2020 لكسر الحصار

التحالف الدولي لأسطول الحرية يُقرر الإبحار لغزة صيف 2020 لكسر الحصار

باليوم العالي لذوي الإعاقة: التنمية تَمنح 488 إعفاءً جمركياً وأجهزة بمليوني شيكل

باليوم العالي لذوي الإعاقة: التنمية تَمنح 488 إعفاءً جمركياً وأجهزة بمليوني شيكل

&#34;المواصفات والمقاييس&#34; تُحدّث التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمُضافات الغذائية على الأغذية

"المواصفات والمقاييس" تُحدّث التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمُضافات الغذائية على الأغذية

القناة السابعة: إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين بسلفيت دون إصابات

القناة السابعة: إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين بسلفيت دون إصابات

تيسير خالد يدعو لاستلهام دروس معركة البوابات الالكترونية في القدس

تيسير خالد يدعو لاستلهام دروس معركة البوابات الالكترونية في القدس

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر الممارسات الإسرائيلية في الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر الممارسات الإسرائيلية في الخليل

المفتي العام يستهجن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في غزة

المفتي العام يستهجن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في غزة

منوعات

أحدث ظهور للفنانة رغدة.. شاهد كيف تغيّرت ملامحها

أحدث ظهور للفنانة رغدة.. شاهد كيف تغيّرت ملامحها

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ&#34;كرسي&#34; في حفله

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ"كرسي" في حفله

تامر حسني يحصد جائزة أكثر فنان مؤثر في العالم بعدما تبرع بمقتنياته

تامر حسني يحصد جائزة أكثر فنان مؤثر في العالم بعدما تبرع بمقتنياته

أصالة تبكي بسبب &#34;ذاك الغبي&#34; والجمهور يربط الأغنية بانفصالها عن زوجها

أصالة تبكي بسبب "ذاك الغبي" والجمهور يربط الأغنية بانفصالها عن زوجها

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

بعد تسريب فيديو للراقصة جوهرة.. مفاجأة يكشفها الشاب الذي ظهر معها

عربي

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

مصرع 13 باكستانياً في حريق منزل غرب الأردن

مصرع 13 باكستانياً في حريق منزل غرب الأردن

حكومة شرق ليبيا تنفي ما نُسب لوزير خارجيتها حول العلاقات مع إسرائيل

حكومة شرق ليبيا تنفي ما نُسب لوزير خارجيتها حول العلاقات مع إسرائيل