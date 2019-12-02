غداً.. صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر وباقي مستحقات أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، يوم غدٍ الثلاثاء.



وفي التفاصيل، أشارت الوزارة في تصريح لها عبر موقع (فيسبوك)، إلى أنه سيتم صرف راتب كامل عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بالإضافة إلى كامل المستحقات المتبقية عن شهر آب/أغسطس.



وقالت الوزارة: "يبقى بذمة الحكومة متأخرات شهر أيلول/ سبتمبر فقط، وسيتم صرفها مع راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر".