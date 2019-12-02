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شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط
رام الله - دنيا الوطن
قال العباس أحمد البشير، شقيق الرئيس السوداني السابق عمر البشير: "إن الأسرة حذرت الأخير من قوات (الدعم السريع) بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، العضو في مجلس السيادة الحالي".

وقال العباس، الذي غادر السودان براً عبر الحدود مع إثيوبيا بعد أسبوع من سقوط نظام البشير، لصحيفة (الإنتباهة) المحلية، أمس الأحد: "البشير أسس قوات الدعم السريع من الصفر، وأعطاهم كل الإمكانيات الحالية".

وأضاف: "تحدثنا مع (الرئيس) البشير، وقلنا له عبر التاريخ، إن كل الحكام والملوك الذين استعانوا بأهل البادية، انقلبوا عليهم واستلموا السلطة، وذكرنا له قصصاً وعبراً من التاريخ، من الدولة الأموية والعباسية والمماليك، الذين حكموا مصر".

وتابع: "قال لنا البشير أعلم.. ولكن لا توجد خيارات غير الاستعانة بالدعم السريع، الأوضاع في دارفور، تتطلب الاستعانة بالدعم السريع.. لا أعتقد أنه كان يتوقع ذلك، ولم يكن أحد يصدق أن ينقلب حميدتي عليه، وكانت هناك محاولة انقلاب أثناء الاعتصام، وقلت للبشير، إن الدعم السريع، سيقوم باستلام السلطة، قال لي الذين يحرسون منزلنا الآن هم قوات الدعم السريع، ديل هؤلاء أولادي".

واعتبر العباس أن وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، ومدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش، "خانوا ثقة" أخيه، وقال: "أنا شخصياً قلت له قد يكون هناك ترتيب لانقلاب، قال لي، أثق جدا في عوض بن عوف، وليس هناك انقلاب بدون جيش، وكان يثق جداً في صلاح قوش".

و"الدعم السريع" هي قوات شبه عسكرية، تشكلت رسمياً عام 2013 من جماعات الجنجويد، التي كانت تقاتل نيابة عن الحكومة السودانية خلال الحرب في إقليم دارفور، وطالتها الكثير من الانتقادات المحلية والدولية والاتهامات بارتكاب "انتهاكات" بحق مواطنين.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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