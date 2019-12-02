أبو مرزوق: المقاومة الفلسطينية جاهزة للتصدي لاعتداءات الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة الفلسطينية على أتم الجهوزية؛ للتصدي لاعتداءات الاحتلال، وتدابير مكره المختلفة.



وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "الاحتلال أثبت فشله الاستخباراتي، الذي يتباهى به في ساحات العالم، ويبقى ملف جنوده الأسرى في صندوق أسود".