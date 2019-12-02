هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم

الرقم الاسم نوع الامر 1 نبيل عبد الرؤوف حلبية تجديد 2 علي فواز عبدالله عبد الرحمن تجديد 3 يزن ابراهيم صالح مرار جديد 4 قاسم جمال محمد حميدان تجديد 5 محمد احمد محمود سوقية تجديد 6 رامي رزق فايق فضايل تجديد 7 حسين اسماعيل حسين لدادوة تجديد 8 محمد حسين محمد علي حسن جديد 9 مصعب مصطفى صبيح الهور جديد 10 عز الدين جبر عودة خروب جديد 11 احمد محمد ديب خروب جديد 12 حسام محمد سليمان خضر جديد 13 اسماعيل حسين عطية رمضان تجديد 14 رأفت يونس زعل شلالدة جديد 15 اسامة محمد طاهر سوالمة جديد 16 سعيد مصطفى سعيد دار داوود جديد 17 رياض احمد عودة الله جواعدة جديد 18 طارق حسنين محمدعلي حسين جديد 19 هيثم زاهي عبد حسنين جديد 20 جمال عمرعبد العزيز رواجبة جديد 21 كريم حسن محمد شماسنة تجديد 22 ورد محمد حسين عبدة جديد 23 علاء علي محمد شولي جديد 24 عبدالله جمال حسن مازن جديد 25 ايمن امين ناصر تجديد

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، (90) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى.وأفاد بيان الهيئة، أن مدد الاعتقال، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات، وفقاً لمزاج وأهواء "الحاكم العسكري الإسرائيلي".يُشار إلى أن الاعتقال الإداري، هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ويتذرع فيه الاحتلال بما يسمى (الملف السري) وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.مرفق قائمة الأسرى الصادر بحقهم أوامر الاعتقال الإداري لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر: