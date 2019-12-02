شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم

هيئة الأسرى: الاحتلال أصدر (90) أمر اعتقال إداري خلال نوفمبر المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، (90) أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى.

وأفاد بيان الهيئة، أن مدد الاعتقال، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات، وفقاً لمزاج وأهواء "الحاكم العسكري الإسرائيلي".

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري، هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ويتذرع فيه الاحتلال بما يسمى (الملف السري) وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.

مرفق قائمة الأسرى الصادر بحقهم أوامر الاعتقال الإداري لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر:

الرقمالاسمنوع الامر
1نبيل عبد الرؤوف حلبيةتجديد
2علي فواز عبدالله عبد الرحمنتجديد
3يزن ابراهيم صالح مرارجديد
4قاسم جمال محمد حميدانتجديد
5محمد احمد محمود سوقيةتجديد
6رامي رزق فايق فضايلتجديد
7حسين اسماعيل حسين لدادوةتجديد
8محمد حسين محمد علي حسنجديد
9مصعب مصطفى صبيح الهورجديد
10عز الدين جبر عودة خروبجديد
11احمد محمد ديب خروبجديد
12حسام محمد سليمان خضرجديد
13اسماعيل حسين عطية رمضانتجديد
14رأفت يونس زعل شلالدةجديد
15اسامة محمد طاهر سوالمةجديد
16سعيد مصطفى سعيد دار داوودجديد
17رياض احمد عودة الله جواعدةجديد
18طارق حسنين محمدعلي حسينجديد
19هيثم زاهي عبد حسنينجديد
20جمال عمرعبد العزيز رواجبةجديد
21كريم حسن محمد شماسنةتجديد
22ورد محمد حسين عبدةجديد
23علاء علي محمد شوليجديد
24عبدالله جمال حسن مازنجديد
25ايمن امين ناصرتجديد

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