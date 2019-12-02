شؤون فلسطينية

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر الممارسات الإسرائيلية في الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر الممارسات الإسرائيلية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أهاب الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، بالمؤسسات النظيرة والشريكة حول العالم، والمدن الصديقة لفلسطين والمناصرة لقضيتنا، التحرك لفضح ممارسات الاحتلال، وخططه الرامية إلى تغيير معالم البلدة القديمة بمدينة الخليل وتشريد الفلسطينيين
 القاطنين فيها، بهدف بناء أحياء استطيانية مكانها.

واستنكر الاتحاد، إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينت" عن نية الاحتلال الشروع في إقامة أحياء يهودية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وسوق الخضار المركزي، وإعطاء التعليمات بهدم البيوت والمحال الفلسطينية؛ لإقامة أحياء استيطانية مكانها، محذرًا من خطورة القرار.

وشدد الاتحاد على تضامنه ووقوفه مع بلدية الخليل، وأهالي المدينة، وكافة فعاليات المحافظة في خطواتها الرافضة لهذا القرار، مؤكدًا دعمه الكامل، وتسخير كافة الجهود لحشد الدعم والتأييد، لرفض الممارسات الإسرائيلية، واتخاذ موقف جاد وحاسم؛ للضغط على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه الممارسات التي تنسف القوانين، وقرارات الشرعية الدولية.

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