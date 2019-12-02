شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر تنويهاً بشأن منحة الوقود القطرية

ووفق تفاهمات بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية، قبل نحو سنة ونصف، تقوم قطر بشراء وقود لمصلحة محطة توليد الكهرباء في غزة، لحل أزمة الكهرباء بالقطاع.

خاص دنيا الوطنجددت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، تأكيدها أن منحة الوقود القطرية، ليست لشركة توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن كل أنواع الدعم تأتي للحكومات.وقالت الشركة في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن منحة الوقود القطرية ليست منحة أو مساعدة للشركة، وهذا مثبت لدى كثير من الأوساط، والشركة هي من تشتري كهرباء من الحكومة.وتابع: "لدينا فواتير مشتريات وفواتير مبيعات، ودفاترنا المحاسبية والمالية واضحة، ونتعامل بكل شفافية مع تلك القضية".وشدّدت شركة توزيع الكهرباء على أن الدعم القطري للوقود، عبارة عن منحة كأي منحة أخري للحكومات، في مجال التعليم أو الصحة أو البلديات.