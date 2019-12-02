مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، مقتل أربعة من عناصره، وإصابة خمسة آخرين، بهجوم لتنظيم الدولة في محافظة ديالى شرق البلاد.



وقال الحشد الشعبي في بيان على موقعه الإلكتروني: "استشهد أربعة مقاتلين من الحشد الشعبي، فيما أصيب خمسة آخرون، مساء الأحد، أثناء تصديهم للهجوم الذي شنه تنظيم الدولة، على منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".



وأضاف: "إن قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي، ماتزال مستمرة بالتصدي للهجوم".



وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".