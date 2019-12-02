وزير الاقتصاد يكشف موعد التوجه للسعودية ووصول وفد قطري للأراضي الفلسطينية

زيارة الحكومة الفلسطينية لمصر - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الاثنين، عن موعد توجه وفد وزاري إلى السعودية، مشيراً إلى أن وفداً وزارياً قطرياً، سيصل الأراضي الفلسطينية أيضاً.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه خلال هذا الشهر، سنتوجه إلى السعودية، مشيراً إلى أن هذا الشهر، سيشهد أيضاً وصول وفد وزاري قطري في غاية الأهمية.



وتابع العسيلي: سيكون لهذا الوفد تأثير مباشر وواضخ للعيان وللمستهلك، مشيراً إلى أن سوق قطر بالنسبة لنا جديد، ونحن بحاجة إلى عمل استثمارات قطرية، وكل التقدير للإخوة القطريين.



وفيما يتعلق بقرار إعادة استيراد العجول، قال وزير الاقتصاد الوطني: إن هذا الموضوع، سيكون على طاولة مجلس الوزراء، وسيتم أخذ القرار، الذي سيصب في مصلحتنا الوطنية.