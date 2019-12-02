المفتي العام يستهجن إقامة مستشفى ميداني أمريكي في غزة





وتابع في بيان وصل "دنيا الوطن" هكذا مستشفى الضرار الأمريكي، يأتي في وقت تمنع فيه أمريكا المساعدات السياسية والمالية عن شعبنا الصامد، وتهدي أراضينا للمستوطنين، وتتآمر على قدسنا ومقدساتنا، وتفرض عقوبات مالية على اقتصادنا ومشافينا ومؤسساتنا، وتحارب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.





وأكد فلا يمكن لعاقل، أن يصدق بأن هذا المشروع بريء من الشبهات والتسييس المعادي.





ووجه نداءً إلى أبناء شعبنا الصابر المرابط في غزة، بعدم التعاطي مع هذا المستشفى، وأخذ الحيطة والحذر من التعامل معه.

رام الله - دنيا الوطنحذر محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك، من تداعيات إقامة ما يسمى المستشفى الميداني الأمريكي على أراضي شمال قطاع غزّة، مبيناً أن ظاهر هذا المستشفى فيه الرحمة، ومن قبله العذاب، ولا يفترق كثيراً عن صورة مسجد الضرار الذي أمر الله سبحانه بهدمه، ومنع رسوله، صلى الله عليه وسلم، من الإقامة فيه، لما يحمله من فساد للدين والمؤمنين وعبادتهم.