مصرع 17 شخصًا إثر انهيار جدار في الهند

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 17 شخصًا على الأقل من أربع عائلات، مصرعهم تحت الأنقاض، عندما تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار جدار كبير على منازلهم أثناء نومهم.



وقال مسؤول في الشرطة الهندية لوكالة (فرانس برس): "إن بين الضحايا طفلين في القرية الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، والتي تعرضت لأمطار موسمية غزيرة".



وانهار الجدار، البالغ طوله ستة أمتار حوالى الساعة 05.50 صباحًا في منطقة تقع على بعد 50 كلم شمال مدينة كويمباتور، وفق ما أفادت صحيفة (تايمز أوف إنديا).



وكثيراً ما تشهد الهند، حوادث من هذا النوع، خلال مواسم الأمطار إذ تنهار المباني المتهالكة، التي لا تخضع عادة لصيانة جيدة.