اقتحامات ليلية بالضفة واعتقال أربعة بينهم طفلان بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، الطفلين الشقيقين أحمد خليل كليب (12 عاماً) ومحمد (17 عاماً)، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه، في محيط مسجد الصابرين.





وفي جنين، اقتحمت تلك القوات، مخيم جنين، وشرعت بتفتيش أحد المنازل، في حين أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال.





وفي سيلة الظهر جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، صلاح أبو دياك، شقيق الشهـيـد الأسير سامي أبو دياك، بعد أن عاثت خرابًا بداخل منزل العائلة.





وفي محافظة رام الله والبيرة، تصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال لحي أم الشرايط ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة، واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام، الشاب أحمد أبو لطيفة.



