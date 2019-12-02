محيسن: المستشفى الأمريكي يؤشر لعدم دخول حماس بالمعركة الأخيرة بغزة





وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أن "وجود المستشفى يعطي مؤشراً لماذا حماس لم تدخل المعركة مع الجهاد الاسلامي ضد إسرائيل".





وتابع: كانت هناك اتصالات سرية بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، والذي أدى إلى هذا الموقف، وأن تكون حماس متفرجة في المعركة الأخيرة، وتقرر منعها إطلاق صواريخ معينة، مؤكداً أن "حماس سائرة في طريق (صفقة القرن)".



من جهة أخرى، قال محيسن: إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بشأن الاستيطان، شجع إسرائيل على تصعيد وتيرة الاستيطان.



وأضاف: أنه خلال الفترة السابقة، أعلنوا عن (كريات أربع) مركزاً للتجمعات الاستيطانية في الخليل، واليوم المنطقة المستهدفة هي الربط جغرافياً بين المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، أن حركة حماس "لا تؤمن بالوطنية الفلسطينية، وهي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، ولا تنظر إلى الأوضاع الوطنية، وهذا من صفقة القرن".وأضاف في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ما يحدث الآن في إطار إقامة دويلة بغزة ممتدة في سيناء، ولدينا ثقة أن مصر ستمنع هذا المخطط، والميناء العائم سيكون مرتبطاً في ميناء بقبرص، حيث سيتم تفتيش البضائع في قبرص قبل أن تأتي إلى قطاع غزة.وتابع: "هذا يأتي في سياق تساوق حماس مع (صفقة القرن) وكل شعاراتها وما يتعلق بالقدس والمقدسات؛ للتجارة".