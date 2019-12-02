هيئة الأسرى: الاحتلال يقتحم منزل الشهيد سامي أبو دياك ويعتقل شقيقه

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجراً منزل الشهيد سامي أبو دياك، في بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، وقامت بتخريب محتوياته وتحطيمها، قبل أن تعتقل شقيق الشهيد صلاح أبو دياك.





وقالت الهيئة: إنه تم اعتقال صلاح وتكبيله، واقتياده بسيارة عسكرية إلى جهة مجهولة.





واستنكرت الهيئة اقتحام سلطات الاحتلال منزل الشهيد أبو دياك، واعتقال شقيقه، في الوقت الذي لا زالت تمعن بجريمتها تجاه عائلة أبو دياك، بمواصلة احتجاز جثمان الأسير الشهيد سامي في ثلاجاتها، بعد أن ارتكبت بحقه جريمة قتل طبي ممنهجة، استمرت لسنوات.

رام الله - دنيا الوطن