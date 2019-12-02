مصرع 13 باكستانياً في حريق منزل غرب الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 13 شخصاً، يحملون الجسية الباكستنانية، مصرعهم، فيما أصيب ثلاثة آخرون، إثر حريق منزل، في منطقة الكرامة، بغور الأردن.



ونقل تلفزيون (المملكة) الحكومي، على موقعه، بياناً للدفاع المدني، جاء فيه : "إن فرق الإطفاء في محافظة البلقاء، تعاملت فجر اليوم، مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو، تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/ الشونة الجنوبية".



وأضاف: "إن الحريق نتج عنة وفاة 13 شخصاً إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة ثلاثة آخرين بحالة من الهلع والخوف، وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق".



وتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.



ويعيش الباكستانيون في الأردن، منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعملون في الزراعة بمنطقة الأغوار.