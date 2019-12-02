عريقات: الحديث عن جزيرة صناعية "كلام فارغ" وندرس رد حماس بشأن الانتخابات

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن الحديث عن إقامة جزيرة صناعية في غزة، "كلام فارغ، ويجب ألا يُؤخذ بجدية".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن استراتيجية نتنياهو قائمة على فصل الضفة الغربية عن غزة، و"الانقلاب" الذي حدث عام 2007، نقطة ارتكازه هي الركيزة التي أسس لها شارون، والآن نتنياهو.



ووجه عريقات أسئلة لحماس: ماذا تنتظرون، وهل شعارات الأرض كلها تكشف حقيقة الدور الذي تقومون به، والتدمير الحاصل للمشروع الوطني، وكل ما تقوم به الإدارة الامريكية، كل الأسئلة يجب أن نناقشها.



وأضاف: هناك جهود من قبل الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، ألا يستمر الوضع بالشكل الحالي، في ظل المحاولات للعودة لصناديق الاقتراع، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ولكن كل "ما تقوم به حماس من ممارسات واتفاقات هنا وهناك، يدل على أمور أخرى".



وفيما يتعلق بالانتخابات، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المشاورات ما تزال مستمرة، ونأمل أن يتم إصدار المرسوم الرئاسي، والآن تتم دراسة الورقة التي قدمتها حماس، وسيتم الرد من خلال لجنة الانتخابات المركزية خلال الأيام المقبلة.



وحول قرار وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت إقامة حي يهودي في الخليل، قال عريقات: إن القرار نتيجة ملموسة لمحاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الاستيطان، وتدمير إقامة الدولة، وهذه الخطوة أصبحت مرتكزة بتنفيذ برنامج الضم.



وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن الخطوات المطلوبة الآن المقاطعة الكاملة لكل الاستيطان، وليس وسم البضائع، والأمر الآخر، أن تكون هناك خطوات من قبل الاتحاد الأوروبي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، والأمر الثالث الاعتراف بالدولة الفلسطينية.