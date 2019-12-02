شاهد: مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس بحفل موسيقي بالبرازيل













رام الله - دنيا الوطنلقي تسعة أشخاص مصرعهم في حادث دهس، أمس الأحد، عندما اقتحم شخصان تطاردهما الشرطة، وهما يركبان دراجة نارية حفلاً موسيقياً يحضره 5 آلاف شخص.ونقلت وكالة (رويترز) عن بيان للشرطة البرازيلية، أن قوات الأمن، طاردت الرجلين، عندما أطلقا النار عليها في ضاحية بارايسوبوليس الفقيرة في ساو باولو.وقالت الشرطة؛ إن دخول المشتبه بهما إلى الحفل، تسبب في تدافع، أصيب نتيجته سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى.وأضاف البيان أن الشرطة، كانت تطارد الرجلين لأنهما كانا يعكران صفو الضاحية، فيما لم يؤكد البيان، ما إذا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما