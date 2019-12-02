الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، بأن المضادات الأرضية التابعة للقوات الحكومية، تصدت لطائرات مسيرة تابعة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري.



وقالت وكالة (سانا): "إن الطائرات أطلقها المسلحون، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الهجوم.



من جانبها، تحدثت مصادر محلية عن سماع دوي انفجار، جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة، التي حاولة الاقتراب من المطار بالمضادات الجوية السورية.